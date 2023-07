Associazione San Marino - Cina: "Arrivo degli studenti per il viaggio studio a Shanghai"

L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è lieta di annunciare l’inizio del “17th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2023”, evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per l’Istruzione. Lorenzo, Francesco, Federica, Lena e Alice sono stati accolti in aeroporto dall’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai insieme alla Federazione Giovanile di Shanghai che li seguiranno passo a passo per tutto il periodo del “camp” assieme alle delegazioni di altri 10 paesi. L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina augura ai ragazzi di vivere pienamente questa splendida opportunità per poter conoscere da vicino la cultura e la lingua cinese e rappresentare la Repubblica di San Marino.

