Associazione San Marino – Cina e Giunta di Castello di Serravalle al Global Mayors Forum di Huangshan

Dal 28 maggio al 2 giugno 2026, la Presidente Barbara Terenzi ha guidato una significativa missione istituzionale in Cina, al fianco della delegazione della Giunta di Castello di Serravalle. Il viaggio ha preso il via a Huangshan, dove la delegazione ha partecipato al Global Mayors Forum, evento internazionale dedicato al tema della coesistenza tra innovazione e tutela del patrimonio storico e culturale. L'invito è giunto proprio attraverso la nostra Associazione, grazie al gemellaggio attivo tra le due città dal 1999, voluto dallo storico Presidente Gian Franco Terenzi. Alla missione si è unita anche una delegazione guidata dal Sindaco di Gradara, rafforzando ulteriormente la dimensione italiana della partecipazione. Per tutta la durata del viaggio è stato al nostro fianco Zhou Zhongxing, Presidente della Camera di Commercio Cinese dell'Adriatico Italiano, prezioso punto di raccordo tra il tessuto imprenditoriale italiano e quello cinese. La delegazione si è poi spostata a Yangzhou — città gemellata con Rimini — dove si è tenuto un incontro istituzionale con il Sindaco Zheng Haitao. La missione si è conclusa a Shanghai, con una serie di incontri strategici con partner istituzionali e imprenditoriali di alto livello, tra cui quello con l’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai. Al centro delle conversazioni, le prospettive di collaborazione futura e la partecipazione congiunta a prossime iniziative internazionali. Un viaggio che testimonia la vitalità e il valore del legame tra San Marino e la Cina, e il ruolo attivo della nostra Associazione nel coltivarlo ogni giorno.

C.s. - Associazione d'Amicizia San Marino – Cina







