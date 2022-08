Associazione San Marino Cina inaugura mostra al Museo di Stato

Associazione San Marino Cina inaugura mostra al Museo di Stato.

Repubblica di San Marino - Giovedì 4 Agosto alle ore 11.00 sarà inaugurata alla presenza delle Istituzioni presso il Museo di Stato (Palazzo Pergami Belluzzi), la Mostra dal titolo “BEAUTIFUL CHINA A SAN MARINO” organizzata dall’Associazione San Marino-Cina in collaborazione con l’Associazione Generale di Commercio Italo-Cinese Sezione dell’Adriatica con sede a Rimini. La mostra, visitabile sino a Domenica 4 Settembre, è Patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. Saranno esposte 64 opere di pittura paesaggistica realizzate da otto artisti cinesi fornite dal Dalian Academy of Calligraphy and Painting (Cina) e già presentate in una mostra organizzata a Rimini a dicembre 2021 presso il Museo della Città “Luigi Tonini”. Le tele rifletteranno pienamente l’innovazione dell’era della pittura tradizionale cinese. Saranno anche posizionati alcuni oggetti/manufatti artistici ed immagini fotografiche del Museo di Arte e Cultura Cinese con sede a Serravalle creato dal Fondatore dell’Associazione San Marino-Cina, il Dottor Gian Franco Terenzi ed inaugurato nel 2017.

cs Associazione San Marino-Cina

I più letti della settimana: