Associazione San Marino-Cina: Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2019

Ultimi giorni per inviare le domande di partecipazione per il 15° Campus Interattivo Internazionale di Shanghai per l’amicizia fra giovani 2019 (15th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2019), che si terrà dal 16 al 25 luglio 2019 a Shanghai. Sono 5 le borse viaggio disponibili, possono partecipare alla selezione gli studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni (nati tra il 16 luglio 2001 e il 16 luglio 2005) effettivamente residenti nella Re pubblica di San M arino. Le spese di soggiorno sono a carico degli organizzatori del Campus, gli studenti dovranno farsi carico solo del costo del volo internazionale. Durante il Campus, gli studenti saranno ospitati in alberghi e potranno fare un’esperienza presso le famiglie, avranno l’occasione di visitare Shanghai e svolgeranno varie attività legate alla cultura cinese.

Per informazioni contattare l’Associazione San Marino Cina: 0549 991277 o info@sanmarinochina.com.

Comunicato stampa

Associazione San Marino-Cina