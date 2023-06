Associazione San Marino - Cina: viaggio studio a Shanghai ricordando Gian Franco Terenzi

Giovedì pomeriggio, l’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è stata ricevuta in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, con la presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica Popolare Cinese Dario Galassi, in occasione della presentazione della borsa viaggio studio e dei partecipanti, Lorenzo, Francesco, Federica, Lena e Alice, per il “17th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2023”, che si terrà dal 7 al 16 Luglio in Cina. La Presidente, Barbara Terenzi, ha evidenziato che l’Associazione prosegue le relazioni intraprese da decenni da Gian Franco Terenzi, storico presidente e co- fondatore, con diverse associazioni culturali sul territorio cinese. In particolare portare avanti l’iniziativa dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai che insieme alla Federazione Giovanile di Shanghai ospitano nel periodo estivo, per dieci giorni, delegazioni di cinque ragazzi dai 14 ai 18 anni di diversi continenti. La Reggenza e il Segretario di Stato Andrea Belluzzi hanno marcato l’importanza formativa di questa esperienza e ricordato Gian Franco Terenzi per il suo operato. L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina ringrazia tutti i presenti e le Istituzioni patrocinanti: la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura.

