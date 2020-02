Associazione San Marino Cina: vicinanza al popolo cinese

Associazione San Marino Cina: vicinanza al popolo cinese.

L’Associazione San Marino Cina è da sempre vicina alla Repubblica Popolare Cinese. I fatti che hanno contraddistinto le ultime settimane producono forte preoccupazione per la salute a livello internazionale a causa dell’oramai famosa nuova epidemia virale “Coronavirus”. I vari collaboratori in loco forniscono aggiornamenti di una situazione grave, ma il Paese sta facendo il massimo per gestire l’emergenza sanitaria e per reagire a questo difficile momento. Sono fiduciosi che entro breve la situazione potrà tornare alla normalità. Le drastiche, inevitabili misure di contenimento dell’epidemia in Cina e a livello internazionale, stanno infliggendo un danno significativo al Paese e all’economia globale, ma siamo assolutamente certi che la Cina, come sempre, recupererà molto rapidamente il tempo perso in questo periodo. Il Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino Cina, Gian Franco Terenzi, già ad inizio febbraio ha voluto inviare un messaggio direttamente al Presidente Xi Jinping per attestare la solidarietà e la vicinanza al popolo cinese e confermare il proprio impegno nei rapporti di collaborazione tra i due Paesi. Allo stesso tempo ha voluto sostenere concretamente alcuni enti cinesi con un'azione di beneficenza, attraverso la fornitura di materiali a protezione e contrasto del Coronavirus, quali maschere e occhiali di protezione medica che sono già a disposizione dei referenti cinesi. A fronte di un permanere dell’incertezza e per una scelta cautelativa in attesa che si torni alla normalità, le diverse attività promosse dalla nostra Associazione, sia in territorio sammarinese che in territorio cinese, come il Youth Interactive Camp a Shanghai, alcune visite di delegazioni e un viaggio di gruppo organizzato, sono state temporaneamente sospese.

Comunicato stampa

Associazione San Marino Cina



I più letti della settimana: