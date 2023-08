Associazione San Marino-Cina: visita delegazione all’ambasciata cinese a Roma

Venerdì 28 Luglio, una delegazione dell’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è stata ricevuta dall’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese a Roma, S.E. Jia Guide, assieme ad alcuni partecipanti del “17th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2023”. In quell’occasione i ragazzi, Lorenzo, Francesco e Federica rientrati il 17 luglio dal “camp”, hanno potuto condividere le loro personali esperienze vissute a Shanghai con l’Ambasciatore. La Presidente, Barbara Terenzi, ha rinnovato l’invito all’Ambasciatore per i prossimi festeggiamenti del 35° anniversario dell’Associazione, ha altresì annunciato il prossimo viaggio in Cina di una delegazione per partecipare ad un Expo a Dunhuang e un Forum a Pechino e rinnovato l’amicizia che ci lega alla Repubblica Popolare Cinese con la volontà di proseguire attivamente le relazioni intraprese dallo storico presidente e co-fondatore Gian Franco Terenzi. L’Ambasciatore ha dimostrato la sua grande stima e amicizia verso l’Associazione e la Repubblica di San Marino sottolineando sempre l’importanza di diffondere la lingua cinese nelle scuole del nostro territorio.

cs Associazione San Marino-Cina