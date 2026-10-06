Associazione San Marino-Israele: "7 ottobre: ricordare le vittime, difendere la verità"

Associazione San Marino-Israele: "7 ottobre: ricordare le vittime, difendere la verità".

Nel terzo anniversario della strage del 7 ottobre 2023, l’Associazione San Marino-Israele rende omaggio alle vittime del più grande pogrom antiebraico dalla fine della Seconda guerra mondiale: il più sanguinoso massacro di ebrei dai tempi della Shoah. L’attacco guidato da Hamas provocò circa 1.200 morti e il rapimento di 251 persone. Famiglie furono assalite nelle proprie abitazioni, giovani violentati e massacrati al festival Nova, bambini e anziani trascinati in ostaggio a Gaza. Con grande amarezza, l’Associazione ricorda che alle atrocità non parteciparono soltanto i terroristi di Hamas e delle altre organizzazioni terroristiche. Le ricostruzioni, documentate anche dagli stessi aguzzini, dimostrano la partecipazione di civili provenienti da Gaza a uccisioni, stupri, rapimenti e saccheggi. È un fatto doloroso che, senza estendere le responsabilità dei partecipanti all’intera popolazione, deve essere ricordato con precisione. Ricordare il 7 ottobre significa custodire la memoria delle vittime, esprimere vicinanza ai sopravvissuti e alle famiglie degli ostaggi e condannare senza ambiguità il terrorismo e l’antisemitismo. Nessuna giustificazione può essere accettabile per giustificare quel massacro. Nessuna prospettiva di pace può fondarsi sulla negazione di quanto accaduto.

c.s. Associazione San Marino-Israele

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