Associazione San Marino Italia: il 10 ottobre si parla di Accordo con l’Europa

L’Associazione San Marino – Italia, nell’ambito delle iniziative per rafforzare i legami di amicizia tra i due Stati, ha organizzato un convegno del titolo "San Marino, Italia e Unione Europea: tra amicizia, sovranità e nuova cooperazione internazionale". Si svolgerà Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 16 alla Sala Montelupo di Domagnano (San Marino) Un seminario pubblico per leggere insieme lo scenario prospettato dall’Accordo di Associazione con l’UE. Un confronto con voci autorevoli dei due Paesi, per individuare soluzioni condivise di sviluppo sostenibile nel nuovo contesto geopolitico e geoeconomico mondiale. Sulle prospettive legate all’Accordo con l’Unione Europea, interverranno Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni e i rappresentati del Parlamento italiano Sen. Domenica Spinelli; Sen. Marco Croatti; On. Jacopo Morrone; On. Rosaria Tassinari e On. Andrea Gnassi. Le tematiche saranno inoltre approfondite dagli esperti Roberto Baratta, Università Roma Tre e da Michele Chiaruzzi, dell’Università di San Marino Il convegno gode del Patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino e dell’Ambasciata d’Italia a San Marino. E’ aperto al pubblico, ma vi invitiamo a riservare un posto scrivendo, entro lunedì 6 ottobre, alla mail: ass.sanmarinoitalia@gmail.com (indicare nome e cognome) Si ringraziano inoltre gli sponsor dell’evento: Oiko Trustee; Nt Advisory; Banca di San Marino; Banca Sammarinese di Investimento; Cassa di Risparmio, TitanCoop e Tim San Marino.