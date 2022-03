Associazione San Marino-Italia: invito a sostenere la popolazione ucraina

SOS UCRAINA L'Associazione San Marino-Italia esprime una profonda preoccupazione e una ferma condanna a quella che è l’aggressione militare delle forze russe in Ucraina. Condivide e sostiene in questo senso gli appelli del governo della Repubblica di San Marino, dei tanti Paesi Europei e della comunità internazionale riconoscendo come questo atto sia una grave violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. "La Repubblica di San Marino - afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - è e rimane un paese neutrale, ma la nostra è una neutralità attiva, che difende principi per noi fondamentali, gli stessi che hanno garantito negli anni la sopravvivenza della nostra Repubblica. In particolare, il diritto internazionale, il riconoscimento della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, così come la tutela dei diritti umani e dei principi d’espressione democratica, sono per noi inderogabili. La nostra neutralità attiva non può in nessun caso ammettere o tollerare espressioni di guerra, che respingiamo dunque con forza. Paesi con le stesse caratteristiche di San Marino, come Andorra, Svizzera o Monaco, hanno espresso in questi giorni opinioni del tutto similari alle nostre”. Con l'auspicio che possa essere riattivato in tempi brevi il dialogo, il confronto e la fine delle ostilità militari, la Presidente Elisabetta Righi Iwanejko unitamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione e a tutti i soci, esprime il proprio sostegno alla popolazione ucraina e a tutte le persone che in questo momento devono fare il conto con la guerra e le sue conseguenze. Per questo motivo si è deciso di indirizzare al Console Onorario d‘Ucraina a San Marino Andrea Negri socio della San Marino-Italia e membro del C.D la raccolta che si sta organizzando per un servizio di trasporto di beni di prima necessità in Ucraina. È urgente reperire: * Kit di pronto soccorso, coperte termiche, lacci emostatici (in vendita anche nei negozi militari, Amazon) - medicinali (analgesici, antinfiammatori, antistaminici, antibiotici, disinfettante, bende/garze sterili) * Prodotti per l’igiene personale (pannolini per bambini, assorbenti igienici) * Cibo per animali (solo confezionato) * Cibo in scatola di lunga conservazione (no da cucinare).

È possibile consegnare il materiale presso Anm Design Scale & Parquet Via Vita di Vita, 2 (Cailungo - RSM) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, materiale che verrà poi consegnato al punto di raccolta di Rimini e spedito direttamente in Ucraina. Per info: +39 334 5288230.

Cs Associazione San Marino Italia