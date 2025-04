Associazione San Marino-Italia, messaggio augurale per l'elezione dei Capitani Reggenti

A nome mio personale e dell'Associazione San Marino-Italia, nell’esprimere il sincero ringraziamento agli Ecc. mi Capitani Reggenti uscenti, S.E. Francesca Civerchia Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, per il loro impegno e il prezioso contributo al servizio della Repubblica durante il loro mandato, desidero porgere i più sentiti auguri a Denise Bronzetti e Italo Righi per l'alto incarico che Vi accingete a ricoprire, guidando la nostra amata San Marino nel semestre a venire. La Vostra nomina rappresenta un momento di grande significato istituzionale e simbolico, che richiama i valori di democrazia e indipendenza che da sempre contraddistinguono la nostra antica Repubblica.L' Associazione San Marino-Italia, che da anni opera per consolidare i legami storici, culturali e di amicizia tra il nostro Paese e l'Italia, è pronta a collaborare con Voi in ogni occasione che possa rafforzare questo legame prezioso e promuovere il benessere delle nostre comunità. Con profonda stima e fiducia nel Vostro operato, rinnoviamo i più sinceri auguri per un semestre ricco di soddisfazioni e successi al servizio del Paese.

Nell'occasione,Vi preghiamo di accettare l'espressione della nostra più alta considerazione.

c.s. Elisabetta Righi Iwanejko*Presidente Associazione San Marino-Italia