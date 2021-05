Associazione San Marino-Russia: Il 9 maggio e la Grande Guerra Patriottica

L’Associazione San Marino-Russia ed il Consolato Onorario della Federazione Russa presso la Repubblica di San Marino, oggi 9 maggio 2021, vogliono celebrare la liberazione dell’Europa ricordando quanto sia stato importante e fondamentale, il ruolo dell’Unione Sovietica che fra il 1943 e il 1944, mentre gli anglo-americani erano impegnati nella lunga campagna d’Italia, riprendeva l’avanzata su tutto il fronte orientale. Nel luglio del ’43, dopo aver respinto l’ultimo attacco tedesco, l’Armata Rossa iniziò quella lunga avanzata che portò alla conquista di Berlino nel 1945.

Il prezzo per la vittoria fu altissimo: otto milioni e mezzo di soldati morirono in combattimento, senza considerare gli oltre 18.000.000 di civili. Una percentuale altissima se si considera che l’Unione Sovietica contava non più di 170.000.000 di abitanti.

Quasi in ogni famiglia sovietica c’è un veterano o un caduto e anche questo triste fatto fa si che gli eventi terribili del ‘900 siano ancora molto vivi nella memoria del popolo russo. Un ricordo che non porta mai all’odio o al nazionalismo ma semmai all’orgoglio per aver contribuito, col sangue dei propri cari, alla costruzione di quella libertà di cui oggi tutti godiamo.

