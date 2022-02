Associazione San Marino-Russia: Un guerra fratricida

Una Guerra in Europa, una guerra aperta fra Russia ed Ucraina, era impensabile ed ogni mia personale analisi, ogni ponderata opinione, non prevedeva quanto è accaduto. Se ogni guerra è stupida ed inaccettabile, questa lo è ancora di più. La Russia ha deciso un attacco a tutta l’Ucraina, non limitandosi al supporto alle due Repubbliche di Donec’k e Luhans’k, col dichiarato intento di difendere la propria popolazione dall’aggressiva espansione della NATO e dai neo-nazisti che spadroneggiano nel Paese. In merito all’espansione ad est della NATO, è innegabile che ci sia stata e che questa sia percepita come una reale minaccia non solo agli interessi russi ma anche alla sua sicurezza e sovranità. I gruppi neo-nazisti presenti in Ucraina già dal 2004, dalla sciagurata “rivoluzione arancione”, sono stati i protagonisti delle rivolte del 2014 e si sono macchiati di crimini orribili che, di fatto, il governo di Kiev non ha voluto, o non ha potuto, punire e reprimere perché, seppur marginali nella Rada (parlamento ucraino), i para-nazisti condizionano i politici con la propria forza nelle piazze.

“Se dal 2015 Kiev non ha mai applicato i punti principali dell’intesa raggiunta con i separatisti del Donbass sotto l’egida di Francia e Germania, ciò è dovuto anche alle minacce dei gruppi para-nazisti.” (Corriere della Sera, Fabrizio Dragosei). L’Associazione San Marino-Russia è nata con lo scopo di aiutare il dialogo, evitare che l’isolamento della Russia la spinga sempre più lontano dall’Europa, verso oriente, lasciando un’Europa debole e sempre più marginale. Proprio per questo vorremmo invitare le Istituzioni della nostra Repubblica a proporre San Marino come luogo di dialogo per la risoluzione del conflitto: la nostra secolare neutralità, la nostra vicinanza alla Russia e la presenza di una numerosa e ben integrata comunità ucraina ci rendono il luogo ideale per costruire la pace! Non è mai troppo tardi per il dialogo, per chiedere che ci si fermi e si torni a ragionare ed a riconoscere gli errori commessi da tutte le parti. Non è ancora tardi per riscoprirsi tutti fratelli.

Associazione San Marino-Russia

Il Presidente, Andrej Ceccoli