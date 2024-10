Associazione Santa Mustiola: nuovo defibrillatore in Piazza Marino Capicchioni

L'Associazione Santa Mustiola è lieta di invitare tutta la cittadinanza all'inaugurazione del nuovo defibrillatore, che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 15:30 in Piazza Marino Capicchioni 1 a Santa Mustiola. Grazie al generoso contributo della popolazione, è stato possibile acquistare un DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFEPAK® CR2 WI-FI, dotato di selettore adulto/pediatrico e una TECA DA ESTERNO ROTAID SOLID PLUS HEAT, allarmata e riscaldata. Questo importante strumento salvavita è stato installato sulla parete dello stabile del bar ed è già stato registrato nel DataBase Regionale, risultando operativo per la centrale operativa del 118 di San Marino. Alla cerimonia saranno presenti il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni e il Capitano di Castello di Città Alberto Simoncini, che insieme all'Associazione Santa Mustiola desiderano sottolineare l'importanza dell'impegno e della partecipazione della comunità in questa iniziativa. Questo defibrillatore rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, e siamo orgogliosi di averlo potuto ottenere grazie al supporto collettivo. In occasione dell'inaugurazione del defibrillatore, sarà anche possibile partecipare alla Festa della Castagna, organizzata dall'Associazione Santa Mustiola, che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre. La festa avrà inizio sabato alle ore 17:00 e proseguirà domenica, con la riapertura degli stand gastronomici subito dopo l'inaugurazione del defibrillatore. Durante la festa ci saranno stand gastronomici con le immancabili castagne, musica, intrattenimento per grandi e piccini, tra cui la ruota della fortuna, laboratori creativi e il truccabimbi. Sarà un'occasione di incontro e divertimento per tutta la famiglia. Invitiamo tutti a partecipare all'evento per celebrare insieme questo traguardo e ringraziamo di cuore la cittadinanza per il contributo e la sensibilità dimostrata.

Associazione Santa Mustiola