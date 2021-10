Associazione Sportello Consumatori, nuovo numero per richiedere appuntamento con l'Avvocato incaricato

Continua senza sosta l'attività di tutela della Associazione Sportello Consumatori a favore dei cittadini. Lo Sportello, con la presenza del legale appositamente incaricato, è aperto tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.00, tel. 0549 962064. Ricordiamo che per essere ricevuti dall'Avvocato, è necessario prendere appuntamento fino al martedì pomeriggio precedente. In tal senso è cambiato il numero a cui rivolgersi per fissare gli appuntamenti; ora è 0549 962071 (Emanuel Santolini). Ci si può rivolgere allo Sportello, come sempre, anche per e-mail, all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm.

Cs Associazione Sportello Consumatori



