Associazione Treno Bianco Azzurro dona un'autopompa alla Protezione Civile di San Marino

Questa mattina una delegazione di Associazione Treno Bianco Azzurro, (Presidente Rattini, Vice Presidente Terenzi, Segretario Giancecchi) a nome e per conto del Direttivo stesso, si sono recati alla sede della Protezione Civile di San Marino consegnando/donando all’Ing. Falcioni e dell’Ing. Silvagni, dirigenti della stessa, una autopompa modello Honda acquistata da ATBA in questi giorni, come supporto alle attività della stessa Protezione Civile per le necessità sammarinesi e non, facendo seguito anche agli ultimi eventi calamitosi. Un ringraziamento va a tutti gli amici che con il tesseramento e contributi per le passeggiate, viaggi in treno, acquisti libro, gadget, ecc. danno la possibilità di sostenere i progetti ferroviari e non solo, vedasi 3 anni fa donazione a favore della pandemia, e oggi donazione autopompa. ATBA c’è! W ATBA!!!

