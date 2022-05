Associazione Uno di Noi su Alice Merlo: "Pesanti giudizi personali e professionali nei confronti della dottoressa Farinelli"

L’Associazione Uno di Noi intende esprimere alcune considerazioni rispetto ad un intervento svolto dalla signora Alice Merlo durante una serata pubblica organizzata martedì sera da un partito politico, attualmente forza di governo. Noi riteniamo siano rispettabili tutte le opinioni, anche quelle che non condividiamo. Non è però accettabile che un’attivista, per di più non sammarinese, per sostenere le proprie posizioni, si permetta di esprimere pesanti giudizi personali e professionali su uno stimato primario del nostro Ospedale, donna come lei. Se il dibattito sul progetto di legge sull’interruzione volontaria di gravidanza si svilupperà secondo consolidati stereotipi, evitando di affrontare questioni etiche e mediche rilevanti, non pensiamo si farà un buon servizio per la collettività. Le poche persone in sala - anche chi ha responsabilità istituzionali e fa parte della forza politica che ha la delega alla sanità - dovrebbero riflettere su quanto successo. Trovare una sintesi delle diverse posizioni, nel rispetto dell’accoglimento del quesito referendario, è, a nostro giudizio, un elemento imprescindibile nella dialettica democratica che caratterizza il nostro Paese. L’Associazione Uno di Noi, pur essendo contraria all’interruzione volontaria di gravidanza, non dileggia né attacca dal punto di vista professionale e personale, chi ha posizioni diverse dalle proprie. Ma non si può affermare che il ricorso alla RU486 sia un atto banale, esente da conseguenze psicologiche e non solo per le donne che ne fanno ricorso. Semplicemente perché esattamente il contrario è attestato da autorevoli e numerosi studi medici, oltreché dall’esperienza di molte donne. La trasferta estera della signora Merlo è servita a ben poco se non a confermare per l’ennesima volta la sua posizione, ritagliandosi un minuto di scarsa celebrità in questa Repubblica a scapito del rispetto di chi ha idee diverse dalle sue ed ha dedicato con passione la sua vita alla professione medica e alla tutela e salute delle donne. Certi di rappresentare il pensiero di tutte le donne che negli anni hanno frequentato il reparto di Ostetricia e Ginecologia, alla Dr.ssa Farinelli vanno tutta la nostra stima ed il nostro grande apprezzamento per il lavoro che ha svolto negli anni e tuttora svolge con grande passione e dedizione in favore di tutte le donne e dei loro bimbi.

