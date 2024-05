Associazione YOUth: è nato YOUthcast”, il podcast ideato per avvicinare i giovani alla politica

L'Associazione YOUth annuncia il lancio del progetto “YOUthcast”, iniziativa che ha coinvolto gli esponenti delle otto forze politiche della Repubblica di San Marino. Il podcast è stato ideato per avvicinare i giovani alla politica: nel corso degli episodi i conduttori Margherita, Giulia, Maya e Giuseppe tenteranno, insieme ai politici, di approfondire temi cruciali come ideologie politiche e partiti, prospettive di futuro per i giovani e diritti. Il linguaggio è diretto, semplice e accessibile. Il primo episodio sarà disponibile domani alle 18.00 su Spotify e Youtube ed i successivi verranno rilasciati ogni due giorni, weekend esclusi, sino al 24 maggio. Invitiamo tutti i a seguirlo per informarsi ulteriormente e partecipare attivamente alla vita politica del paese.

C.s. Associazione YOUth

