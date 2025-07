Associazioni Accoglienza della Vita e Uno di noi: “La vita, una festa...anche country”

Sabato 2 Agosto 2025 torna il tradizionale appuntamento: “La vita, una festa...anche country” presso il parco Montelupo di Torraccia, in Strada di Monte Olivo, Domagnano (RSM), con ingresso libero. La nuova edizione de “La vita, una festa!” è un momento utile per ritrovarsi e ricordare a tutti che ogni vita è un dono che va sempre accolto . Dalle ore 18 giochi per i bambini, pesca con ricchi premi a seguire alle ore 18,30 la Santa Messa , dalle 19,30 la possibilità della cena con i food truck presenti. Dalle ore 20,15 spazio alla parola con i saluti istituzionali, l'ascolto di testimonianze significative sul valore della vita ed il racconto del lavoro svolto dalle Associazioni Accoglienza della Vita e Uno di noi che promuovono l'evento con il Patrocinio di Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e la collaborazione del Coordinamento delle Associazioni Laici del Vicariato di San Marino della Chiesa San Marino- Montefeltro, della Cooperativa Montelupo e del Centro Sociale S. Andrea. La serata prevede anche un ricco spazio dedicato alla musica country con l'animazione dei gruppi Free to Dance country crew e Black Devils country western dance che coinvolgeranno i presenti nel ballo tradizionale country. Saranno presenti punti informativi delle realtà associative che lavorare proprio a sostegno della vita in territorio e che lavorano per una società che metta al centro sempre più il valore inestimabile di ogni persona. Un invito a tutti ad essere presenti, muniti di un plaid per una sera di festa sulla collina del parco, con un panorama stupendo. In caso di maltempo la serata sarà annullata. Per informazioni: accoglienzavita@libero.it



c.s. Associazioni Accoglienza della Vita e Uno di noi