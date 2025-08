Associazioni economiche: avviato il Tavolo di confronto sui servizi fiduciari digitali in attuazione del Decreto 173/2024

Le associazioni congiuntamente comunicano con soddisfazione l’avvio ufficiale del Tavolo di Confronto previsto dal Decreto Delegato n.173/2024 sui servizi fiduciari digitali. L’incontro, tenutosi il 17 luglio 2025 con la partecipazione dell’Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT (AICT), ha rappresentato il primo passo concreto verso l’attuazione di un sistema normativo e operativo volto a regolamentare e promuovere l’identità digitale, la conservazione elettronica dei documenti, la firma digitale e altri strumenti chiave per l’innovazione del tessuto economico sammarinese. Le associazioni, unite nella consapevolezza dell’importanza strategica di questi strumenti, hanno espresso apprezzamento per la ratifica del decreto e condiviso la volontà di collaborare attivamente alla definizione dei regolamenti tecnici e delle modalità di attuazione. Durante l’incontro sono stati individuati i temi prioritari e si è convenuto di avviare, in collaborazione con l’AICT, la redazione di una roadmap condivisa per lo sviluppo dei lavori. L’obiettivo comune è quello di creare un ecosistema digitale solido, interoperabile e pienamente conforme agli standard europei, capace di sostenere le imprese e i cittadini in un percorso di efficienza, sicurezza e competitività. Con questo spirito, le associazioni auspicano che i primi servizi fiduciari possano essere avviati già entro la fine dell’anno.

Associazioni firmatarie:

Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI)

Associazione Bancaria Sammarinese (ABS)

Associazione Nazionale Industria Sammarinese (ANIS)

Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA)

Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC)