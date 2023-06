Assoconsumatori: predisposta una guida per difendersi dalle truffe telefoniche

Le tre Associazioni dei Consumatori sammarinesi hanno predisposto una guida per tutti i cittadini per tutelarsi di fronte a truffe e raggiri che vengono compiuti via telefono, attraverso SMS o telefonate.

Occhio alle telefonate sospette - Se un utente riceve una telefonata da una persona che si identifica come la sua banca o istituto di pagamento e chiede di effettuare operazioni, occorre non fidarsi. Si ricorda che i truffatori possono falsificare un numero di telefono e farlo sembrare quello autentico della banca o dell'istituto di pagamento. Altre raccomandazioni utili: non fornire mai credenziali, dati sensibili o PIN usa e getta; non dare seguito a richieste di conferma dallo smartphone; se si hanno dubbi sull'identità del chiamante, chiudere la telefonata e contattare direttamente il servizio clienti della banca o dell'istituto di pagamento.

Occhio agli SMS sospetti - Se un utente riceve un SMS da un numero di telefono che si identifica come il proprio istituto di pagamento e chiede di cliccare su un link, non fidarsi e ignorare il messaggio. L'istituto di pagamento non chiede mai di cliccare un link contenuto nei suoi SMS. Va ricordato, anche in questo caso, che i truffatori possono falsificare il numero telefonico. Pertanto si raccomanda di: non cliccare su nessun link contenuto nel SMS; non fornire mai credenziali, dati sensibili o PIN usa e getta; non dare seguito a richieste di conferma sullo smartphone. In caso di dubbio contattare sempre il servizio clienti dell'istituto di pagamento.

Attenzione alla truffe via SMS o via telefono - Se si ricevono SMS o telefonate allarmanti che informano ad esempio del fatto che il conto o l'app sono associati a dispositivi sconosciuti o che chiedono conferma di eventuali transazioni, non cliccare sul link e non seguire mai le indicazioni di sedicenti operatori degli istituti.

Reperimento di informazioni su fonti pubbliche - L'accesso ad internet ci ha resi più connessi, ma ci ha anche esposti a nuovi rischi. Questo ha portato al proliferare di servizi che mettono a disposizione dei frodatori archivi anagrafici ai quali è possibile attingere. I frodatori pertanto possono ottenere informazioni su di noi attraverso fonti pubbliche. Quando ci si iscrive ad una newsletter o si forniscono i dati personali in generale, concedendo consenso alla privacy, si potrebbero involontariamente alimentare tali archivi anagrafici a disposizione dei malintenzionati. Non permettiamo a nessuno di rubare il nostro potere digitale: scegliamo con cautela a chi affidiamo i nostri dati, leggendo attentamente le politiche sulla privacy.

Smishing (SMS phising) - Lo smishing è una forma di attacco informatico che utilizza messaggi di testo (SMS) per ingannare le persone e ottenere informazioni personali o finanziarie. In genere, gli smishing vengono inviati come messaggi di testo che sembrano provenire da una fonte affidabile, come una banca o un'azienda di carte di credito. Il messaggio può chiedere all'utente di fornire informazioni personali, come il numero di conto corrente o il numero di sicurezza sociale, oppure può includere un link che porta a un sito web fraudolento. Tipicamente si tratta di un link che apparentemente arriva da un mittente affidabile, e all'utente viene chiesto di rivelare informazioni riservare, ad esempio le proprie credenziali. Come comportarsi? Non cliccare sui link ricevuti e non fornire mai dati.

Vishing (voice phising) - Il vishing è una forma di attacco informatico che utilizza la voce, invece della posta elettronica o dei messaggi di testo. Il vishing può essere particolarmente pericoloso perché gli attaccanti possono utilizzare metodi per falsificare il numero di telefono da cui proviene la chiamata, facendo apparire che la telefonata provenga da una fonte affidabile. Anche in questi casi non fornire mai credenziali, dati sensibili e PIN usa e getta, e riagganciare. Questa guida è consultabile on line sulle pagine web e Facebook delle tre associazioni: Associazione Sportello Consumatori, ASDICO, UCS.

c.s. Associazione Sportello Consumatori - ASDICO - UCS

