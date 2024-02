Assoconsumatori, UCS, Asdico, Sportello Consumatori organizzano un incontro: difendersi dalle truffe è possibile

Per il pomeriggio di lunedì 26 febbraio alle 14,30 le tre Assoconsumatori, UCS, Asdico e Sportello Consumatori, hanno organizzato un incontro riservato ai pensionati nella cornice della Sala ex international a Borgo Maggiore.

Al giorno d’oggi è sempre più difficile difendersi dalle truffe. Il perché è presto detto: da un lato l’evoluzione tecnologica corre, dall’altro non è facile rimanere aggiornati. Capita così di essere presi in contropiede nei momenti, non rari, in cui si è affaccendati nelle attività da svolgere nel quotidiano o ‘distratti’ dalla tecnologia stessa. Ecco perché queste truffe si rivelano particolarmente odiose.

In questo scenario le Assoconsumatori hanno le antenne sempre accese essendo spesso le prime ad essere contattate in caso di truffe. Ce ne sono di ogni tipo e i malviventi studiano tutto il giorno per mettere a punto nuove strategie; tuttavia, esse hanno un comune denominatore per cui è fondamentale capirne i meccanismi per tenersene lontani.

Saranno gli stessi rappresentanti delle Assoconsumatori a illustrare i principali trucchi usati dai malviventi per i loro tranelli che, oltre a ledere la sfera privata, riescono a sottrarre alle vittime parecchi soldi, in molti casi parliamo di migliaia di euro.

Non dobbiamo avere paura della tecnologia e rifugiarci magari ciascuno nella propria capsula: è invece importante informarsi e confrontarsi perché è uniti e scambiandosi le proprie esperienze che si può sconfiggere un fenomeno che è dilagato sin troppo divenendo vera e propria piaga sociale.



