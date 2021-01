ASSOCUORE dona sistema di archiviazione e rielaborazione delle immagini ecocardiografiche alla Cardiologia

ASSOCUORE dona sistema di archiviazione e rielaborazione delle immagini ecocardiografiche alla Cardiologia.

E’ stata consegnata questa mattina da parte di Assocuore, al direttore dell’UO di Cardiologia dell’ospedale Bufalini, dottor Marco Marconi, una nuova tecnologia denominata Philips Q-Station software. L’Associazione ASSOCUORE di Cesena, il cui presidente è il Dott. Flavio Tartagni ex direttore della Cardiologia dell’Ospedale Bufalini e alla quale aderiscono varie figure professionali tra cui medici, infermieri dipendenti ed ex-dipendenti AUSL, nel difficile periodo di emergenza che stiamo affrontando, si è fatta promotrice di una raccolta fondi, che ha permesso di donare all’Unità Operativa di Cardiologia di Cesena un sistema di archiviazione e rielaborazione delle immagini ecocardiografiche (Workstation) denominata Philips Q-Station software. Lo strumento è prezioso, perché i pazienti cardiologici possono presentare delle caratteristiche cliniche peculiari, che necessitano sempre più spesso di una rivalutazione in ambito collegiale al fine di prendere le migliori decisioni per il paziente. Questo nuovo strumento, che consente di archiviare, rielaborare e condividere le immagini ecografiche, appare di estrema utilità in questo contesto. Disporre pertanto di uno strumento di archiviazione e rielaborazione delle immagini ecocardiografiche, che utilizza anche nuove metodiche quali l’ecografia tridimensionale, è divenuta un’esigenza sempre più attuale, preziosa nell’attività quotidiana del laboratorio di Ecocardiografia e dell’Unità Operativa di Cardiologia. Questa Workstation è stata concepita per semplificare il lavoro dei medici rendendo più snello l’intero processo di archiviazione, rielaborazione e refertazione delle prestazioni cardiologiche di ecocardiografia. L’intero esame sarà inoltre disponibile per essere confrontato ai successivi controlli, rendendo il sistema di particolare utilità anche per il Follow-up dei pazienti. L’Unità Operativa di Cardiologia, insieme alla Direzione generale dell’Azienda USL della Romagna, ingraziano sentitamente l’associazione ASSOCUORE per l’attenzione la vicinanza ed il supporto che costantemente presta alla Cardiologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena e ai pazienti del territorio per contribuire alla cura delle malattie cardiache ed alla prevenzione cardiovascolare.





I più letti della settimana: