Assoluzione con formula piena per il noto chirurgo Pierluigi Moscini

Con sentenza pubblicata in data odierna, l’Ecc.mo Giudice d’Appello Penale, prof. Francesco Caprioli, in accoglimento dei motivi d’appello introdotti dalla difesa scrivente, ha assolto il prof. Pierluigi Moscini, con la formula piena “perché il fatto non sussiste”, dalle accuse a lui rivolte dal rappresentante legale di Leasing Sammarinese per essersi indebitamente appropriato di uno yacht Ferretti. I fatti risalgono al 2014, ed erano culminati, in primo grado, con una assoluzione per insufficienza di prove, preceduta da una remissione di querela non accettata. Nella serena consapevolezza della propria totale estraneità e dell’insussistenza dei fatti a lui contestati, Pierluigi Moscini, per il tramite del sottoscritto difensore, ha ritenuto di impugnare, pur se a lui favorevole, il provvedimento di prime cure e oggi il tribunale d’appello riconosce in pieno le sue ragioni, con una assoluzione che esclude come la condotta e i fatti criminosi ascrittigli siano mai esistiti. A questo punto, restituito in integro nella propria onorabilità, Il prof Pierluigi Moscini valuterà l’opzione di intraprendere azione per calunnia verso chi lo ha ingiustamente accusato di fatti penalmente inesistenti.

Avv. Maurizio Simoncini