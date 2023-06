AssoSoftware al fianco dell’alto artigianato di San Patrignano per un futuro digitale

AssoSoftware al fianco dell’alto artigianato di San Patrignano per un futuro digitale.

Un innovativo percorso di digitalizzazione a sostegno dell’alto artigianato. E’ la sfida accolta da San Patrignano e dai suoi laboratori artigianali grazie al supporto di AssoSoftware, l’Associazione Italiana Produttori di Software. La volontà da parte della comunità è quella di utilizzare le tecnologie digitali per migliorare l'efficienza e la gestione delle sue attività artigianali, preservandole e raccontandole al meglio, e arrivando persino a offrire al cliente delle personalizzazioni uniche. "Anche nel 2023 - dichiara Pierfrancesco Angeleri, Presidente di AssoSoftware - abbiamo confermato il nostro contributo per sostenere l'Alto Artigianato di San Patrignano nel suo percorso verso la digitalizzazione. È un impegno coerente con gli obiettivi della nostra Associazione, finalizzato nel concreto alla creazione di archivi digitali, alla produzione di video tutorial virtuali per facilitare il passaggio di conoscenze artigianali tradizionali, creando nuove opportunità creative e commerciali. Grazie al supporto di AssoSoftware, la Comunità ha avuto la possibilità di formare dei ragazzi con le tecnologie acquistate. Prossimamente ciò consentirà a un ragazzo, data la competenza concreta acquisita, di reinserirsi in un’azienda che realizza programmazione 3D e a un altro di reinserirsi come operatore CNC, ossia di macchine a controllo numerico computerizzato, per produrre parti e componenti per il settore industriale.” “Non possiamo che ringraziare Assosoftware per il sostegno – spiega Sandro Pieri, responsabile dei laboratori artigianali della comunità – Un aiuto fondamentale per noi e per i nostri ragazzi che al loro bagaglio di competenze acquisite nei laboratori, ne aggiungono altre che saranno altrettanto fondamentali per quando si reinseriranno. D’altronde si tratta di professioni molto richieste perché portano con sé saperi antichi che devono inesorabilmente dialogare con i nostri tempi, utilizzando al meglio tutte le tecnologie disponibili”. AssoSoftware mira a preservare e valorizzare l'artigianato attraverso la digitalizzazione, rispettando e valorizzando la tradizione e i valori dell'artigianato stesso. Le tecnologie digitali, infatti, possono essere utilizzate per migliorare l'efficienza delle attività aziendali, promuovere l'Alto Artigianato online, personalizzare l'esperienza del cliente, preservare le tradizioni artigianali e favorire collaborazioni innovative. La digitalizzazione, unita all'Alto Artigianato, può rappresentare un'opportunità unica per preservare e promuovere l'artigianato tradizionale in un contesto moderno e globale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: