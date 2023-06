Assotelecomunicazioni-Asstel: informazioni alla clientela

Assotelecomunicazioni-Asstel: informazioni alla clientela.

Assotelecomunicazioni-Asstel, in nome e per conto delle Aziende associate sotto riportate (*) comunica ai clienti che le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni hanno comunicato lo sciopero per il giorno 6 giugno 2023 per l’intero turno di lavoro (otto ore) per tutto il personale del settore TLC, ad eccezione del personale delle aziende del Trentino Alto Adige e della Valle D’Aosta che sciopereranno con le medesime modalità l’8 giugno 2023 per rispetto delle franchigie elettorali. E’ esentato dallo sciopero generale di settore previsto per il 6 giugno 2023, tutto il personale delle aziende TLC afferenti alle sedi di lavoro delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. Tale iniziativa potrà essere causa di alcuni ritardi nell'erogazione dei servizi di cui le Aziende si scusano fin da ora; restano tuttavia garantiti, ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentazione dello sciopero, i servizi minimi di rete, di supporto al cliente (customer care) e di assistenza tecnica. La presente comunicazione viene effettuata, ad assolvimento degli obblighi di informazione ivi previsti, ai sensi e agli effetti dell’art 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e dell’art. 11 della delibera 07/643 del 15 novembre 2007 con la quale la Commissione di Garanzia dell’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha definito la “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure nel settore delle Telecomunicazioni”.

