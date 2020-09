ASSPIC: Giornata mondiale dell’Alzheimer

ASSPIC: Giornata mondiale dell’Alzheimer.

L’ASSPIC, Associazione Sammarinese per il Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale, è un’associazione non profit di pazienti e familiari. Costituitasi a San Marino il 25 ottobre 2016, è rivolta a tutte le persone affette da disturbi cognitivi con patogenesi neuro-degenerativa e alle loro famiglie, ma anche a coloro che vogliono tenere in allenamento la mente in maniera preventiva.

L’associazione collabora con il Servizio di Neurologia e con l’assistenza del proprio Comitato Scientifico adotta iniziative per sostenere i familiari attuando direttamente da due anni anche un progetto dedicato alla prevenzione ed incontri periodici per gli assistiti e i familiari che fanno fronte al difficile compito di occuparsi (caregiver familiare) di queste situazioni.

Il 21 settembre è la giornata mondiale dell’Alzheimer e l’Associazione ritiene che sarebbe molto utile approfittare della celebrazione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui problemi di questa grave patologia. Mentre prende atto della disponibilità dimostrata da RTV San Marino si appella a tutti i mezzi di informazione affinché tengano alta l’attenzione sui problemi delle patologie dell’invecchiamento cerebrale di cui si occupa il servizio ISS di Neurologia e l’ASSPIC per quanto riguarda il sostegno agli assistiti e alle loro famiglie.

Comunicato stampa

Il Consiglio Direttivo

Associazione Sammarinese per il Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale





