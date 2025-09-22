TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio" 19:10 Mondiali, l'Italia fa il record di medaglie: sette podi 18:42 Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer 18:33 La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere 18:22 CGG: focus dell'Aula sui Decreti. Ok a sconti temporanei sui costi a favore di imprese energivore 18:00 La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026 17:55 Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede 14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

ASSPIC: Vincitori del Torneo di Briscola di solidarietà

22 set 2025
ASSPIC: Vincitori del Torneo di Briscola di solidarietà

L'Associazione ASSPIC, ringrazia di cuore la Fondazione Ritrovo Lavoratori di Serravalle per la collaborazione ed il sostegno dedicato, affinchè il "Torneo di Briscola" organizzato domenica 21 settembre in occasione della giornata internazionale sull'Elzheimer, raggiungesse un Ottimo risultato di solidarieta'. Ringraziamo altresi' tutti coloro che hanno partecipato all'Evento, con la volonta' di sostenere ASSPIC ed i suoi propositi di essere sempre piu' vicino ai piu' deboli e alle loro famiglie.

Questi i vincitori:
 1) Gianluigi Giancecchi - Gianfranco Gallotta
 2) M.Edoarda Merlini Giulio Gualandi
 3) Alessandro Barulli Nazzareno Zanotti

Comunicato stampa
ASSPIC




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa