ASSPIC: Vincitori del Torneo di Briscola di solidarietà

L'Associazione ASSPIC, ringrazia di cuore la Fondazione Ritrovo Lavoratori di Serravalle per la collaborazione ed il sostegno dedicato, affinchè il "Torneo di Briscola" organizzato domenica 21 settembre in occasione della giornata internazionale sull'Elzheimer, raggiungesse un Ottimo risultato di solidarieta'. Ringraziamo altresi' tutti coloro che hanno partecipato all'Evento, con la volonta' di sostenere ASSPIC ed i suoi propositi di essere sempre piu' vicino ai piu' deboli e alle loro famiglie.

Questi i vincitori:

1) Gianluigi Giancecchi - Gianfranco Gallotta

2) M.Edoarda Merlini Giulio Gualandi

3) Alessandro Barulli Nazzareno Zanotti

Comunicato stampa

ASSPIC







