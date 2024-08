ASSS: il cordoglio al presidente della Consulta Roberto Chiesa

ASSS: il cordoglio al presidente della Consulta Roberto Chiesa.

L'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva si unisce al profondo cordoglio del Presidente della Consulta per l'Informazione Roberto Chiesa e dei suoi cari, per la perdita del caro papà Riccardo. In questo momento di profondo dolore, la ASSS vuole esprimere le più sentite condoglianze al collega Roberto Chiesa.

cs ASSS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: