Asta Pubblica per decespugliamento scarpate fluviali e stradali, trinciature, sfalcio prati e cura fossi

Si comunica che l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha indetto la seguente gara d’appalto con il sistema dell’Asta Pubblica:



Asta pubblica per decespugliamento scarpate fluviali e stradali, trinciature superfici nude e rimboschite, sfalcio prati, cura fossi – anno 2025/2026.

Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in € 225.455,94 (euro duecentoventicinquemilaquattrocentocinquantacinque/94).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di giovedì 6 novembre 2025.

Il Bando e i relativi allegati possono essere reperiti sul sito www.gov.sm/Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici nonché sul sito www.aaslp.sm/ Aste pubbliche/Appalti.



È possibile richiedere informazioni ai numeri 0549-883549/883532, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.



Comunicato stampa

Il Direttore AASLP

Arch. Lucia Mazza









