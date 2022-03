Asta pubblica per l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia di cigli, fossi e banchine stradali da svolgersi sulle strade pubbliche della Repubblica di San Marino

La manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comprende anche l’intervento di sfalcio della vegetazione lungo le banchine, le pertinenze e le scarpate stradali. Questo servizio è fondamentale per il decoro del territorio, ma soprattutto per la sicurezza stradale dei cittadini. L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha così emesso, per la prima volta, una gara di appalto mediante il sistema dell’Asta Pubblica per l’affidamento del servizio di sfalcio e pulizia di cigli, fossi e banchine stradali da svolgersi sulle strade pubbliche della Repubblica di San Marino.

Le modalità di partecipazione sono consultabili nel Bando pubblico scaricabile dal sito www.gov.sm (Home>Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici, Appalti Pubblici di Beni e Servizi, Beni e Servizi, Aste pubbliche).

E’ possibile richiedere informazioni ai numeri 0549-883537/883522, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.

La partecipazione all’Asta Pubblica è riservata alle imprese, sammarinesi ed italiane, con codice ATECO coerente al servizio di sfalcio e pulizia alle banchine stradali.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, intende quindi procedere all’individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di un soggetto a cui affidare, secondo le modalità riportate nel Capitolato Generale e Speciale di Appalto, il servizio di sfalcio dell’erba sulle banchine stradali; il taglio degli arbusti che insistono su banchine e scarpate stradali; la pulizia delle opere di raccolta dell’acqua piovana quali caditoie, bocche di lupo e canaline; la raccolta, il carico e la consegna nei centri di raccolta degli eventuali rifiuti rinvenuti in banchina e scarpata durante lo sfalcio, nonché del materiale raccolto da caditoie, bocche di lupo e canaline.

L’offerta, deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel Bando di Gara, entro e non oltre le ore 14:30 del giorno giovedì 7 aprile 2022.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore A.A.S.L.P.): “La manutenzione ordinaria delle strade richiede manodopera di cui attualmente l’AASLP, a seguito dei pensionamenti registrati negli anni, non dispone in maniera sufficiente per servire tutto il territorio, pertanto, al fine di sopperire a tale mancanza, il CdA ha approvato l’emissione di questa asta pubblica per garantire la pulizia e il decoro delle nostre strade.”.



Comunicato stampa

Il Direttore Ing. Giuliana Barulli



