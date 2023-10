Astensione San Marino risoluzione Onu, Libera : atto intollerabile per chi ha una tradizione di dialogo e di pace

Il governo disattende l'orientamento espresso dal Consiglio Grande e Generale all'unanimità e vota l'astensione alle Nazioni Unite sulla richiesta di un immediato cessate il fuoco nella guerra a Gaza. Mentre 120 paesi al Mondo si schierano decisamente per la pace e fra questi molti Stati europei, San Marino segue pedissequamente il governo di destra italiano e si astiene di fronte alla richiesta di interrompere la mattanza di civili, fra cui oltre 2000 bambini, e di consentire l'arrivo di aiuti umanitari ad una popolazione che dal 7 di ottobre non ha piu' accesso ai beni primari e alle cure mediche. Gaza, il ghetto in cui sono confinati due milioni di palestinesi, sta subendo il più grave attacco mai vissuto, e le poche fonti di informazione che sono sul campo sono state zittite per impedire che si conosca la tragedia che si sta perpetrando. L'attacco di Hammas ai kibbutz e al rave party è stato un atto terroristico, vigliacco e gli assassini devono essere puniti. Ma altrettanto sta accadendo a Gaza dove vengono assassinati ogni giorno donne, uomini, bambini che nulla c'entrano e non hanno responsabilità per gli attentati terroristici . L'odio feroce che il governo di estrema destra di Israele sta riversando su una popolazione inerme, non può essere assecondato e la posizione assunta da San Marino all'assemblea dell'Onu è un atto intollerabile per chi ha una tradizione di dialogo e di pace.

C.s. Libera

