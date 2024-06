ATBA: piccolo atto vandalico sul carrello di Dogana

Questo pomeriggio il nostro Yuma in un sopralluogo atto a controllare lo stato del carrello restaurato e inaugurato nel giugno del 2015 da ATBA situato a Dogana parco Ausa, in previsione di un prossimo restauro con del lucido da legno, (come peraltro già effettuato varie volte in questi anni) da farsi come sempre con impegno dei membri ATBA e a costo zero per lo Stato, ha trovato la targa senza più le viti e il legno sottostante rotto, fortunatamente allora era stato ben fissato e questi “elementi” non sono riusciti nel loro intento di asportare la targa: per cosa farne? Portarla a casa? Venderla a peso a qualche rigattiere come avveniva decenni fa? o solamente buttarla in un cassonetto? Che senso ha distruggere un oggetto pubblico? Che soddisfazione hanno questi “elementi” nel distruggere qualcosa che racconta parte della storia sammarinese e non solo? Siamo basiti, ma oramai ci si può aspettare di tutto! Concludiamo facendo una domanda che non avrà risposte pubbliche (perché anche le bravate portano vergogna) : ora che l’abbiamo (momentaneamente) tolta siete contenti???

c.s. ATBA

