Atlante della formazione geologica della Repubblica di San Marino: dalle Scuole superiori alla cittadinanza

Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 settembre, alla Cava dei Balestrieri si è tenuto il SUMS DAY in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore. La Società Unione Mutuo Soccorso si è presentata agli studenti, omaggiandoli dell’ultima pubblicazione della Collana Quaderni “Atlante della formazione geologica della Repubblica di San Marino” realizzata dal geologo Dott. Conrad Mularoni. Sono intervenuti il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, il Preside della Scuola Superiore Giacomo Esposito (che si è mostrato particolarmente compiaciuto per l’iniziativa), il Presidente SUMS Marino Albani e l’autore del libro Dott. Conrad Mularoni. Il volume edito da SUMS sarà adottato dalle Scuole Superiori sammarinesi come compendio di scienze. La SUMS ha inoltre donato ai giovani una borraccia in metallo che simboleggia l’impegno per l’eliminazione dell’utilizzo della plastica nella quotidianità per ridurre l’impatto ambientale. In serata, sempre presso la Cava dei Balestrieri, il volume è stato presentato alla cittadinanza che è accorsa numerosa. Oltre all’autore e al Presidente SUMS è intervenuto il Dott. Cristiano Guerra, Presidente dell’Ordine dei Geologi sammarinesi. La pubblicazione sarà presto disponibile nelle librerie del territorio e il ricavato sarà destinato al Fondo di Solidarietà per aiutare le famiglie bisognose della Repubblica.

c.s. Sums