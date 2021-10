Attacco alla sede nazionale CGIL, la CSdL esprime a Maurizio Landini piena solidarietà e sostegno

Il Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini nella mattinata di oggi ha inviato al leader della CGIL Maurizio Landini un messaggio per esprimere a lui personalmente e all'intera CGIL "la piena solidarietà e vicinanza da parte della CSdL e di tutto il mondo del lavoro della Repubblica di San Marino per il grave attacco fascista alla sede nazionale compiuto da parte di gruppi di estrema destra nella giornata di sabato scorso." "Si è trattato - prosegue il messaggio della CSdL - di un atto di cieca e barbara violenza che ha segnato un attacco al ruolo della CGIL di rappresentanza e difesa dei diritti dei lavoratori, e quale baluardo dei valori di democrazia di cui la vostra organizzazione è portatrice nel mondo del lavoro, nella società e nelle istituzioni italiane. Siamo certi che l'intera CGIL abbia la capacità di reagire a questi attacchi squadristi, finalizzati anche ad impedire che possa svilupparsi una stagione di riforme e di cambiamento nel mondo del lavoro, che non può avvenire senza la attiva partecipazione dei legittimi rappresentanti dei lavoratori." "La difesa della democrazia e della Costituzione italiana da qualsiasi rigurgito di fascismo - conclude il messaggio - è un compito che spetta a tutte le forze civili impegnate nella costruzione di una società più giusta, che consenta il pieno esercizio dei diritti democratici, delle libertà individuali e della giustizia sociale."

