Attentato Trump, AR: "Solidarietà all'ex Presidente degli Stati Uniti"

Alleanza Riformista esprime la propria solidarietà all'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, in seguito al grave episodio del tentato omicidio avvenuto durante un comizio in Pennsylvania. Condanniamo con forza questo atto di violenza insensata, che rappresenta un attacco non solo alla persona di Trump, ma anche ai principi democratici che dovrebbero guidare il dibattito politico. Nessun disaccordo politico può giustificare l'uso della violenza.

C.s. Alleanza Riformista

