"Attenti a quei due" …cucina e risate su San Marino RTV



Dal 10 marzo andrà in onda tutti i martedì e giovedì alle ore 12 il nuovo programma televisivo di San Marino RTV: "Attenti a quei due" , appunto, su San Marino RTV ( canale 550 del Digitale Terrestre) con Andy Luotto, Marcello Leoni e la regia di Angelo Vitale.

"Attenti a quei due" è un programma televisivo di cucina che vede come protagonisti lo chef e attore Andy Luotto e lo chef stellato Marcello Leoni. Il programma è un mix di eccellenza gastronomica e comicità, dove vengono esaltati ingredienti semplici ma di qualità, preparazioni dettagliate e sapori di casa.

Lo show è caratterizzato da un tono allegro e surreale, di grande divertimento per il pubblico. La convivialità e i legami affettivi, la cura dei sapori, la valorizzazione delle tradizioni, la sostenibilità, la riduzione degli sprechi, tutto questo e altro è “Attenti a quei due”.

Piatti veloci realizzati in 10 minuti per ritornare a una cucina pratica, divertente, non banale e utile dove il funambolico e divertente Andy Luotto crea ricette sane ed equilibrate, condite con humor “non-sense” insieme allo chef e amico Marcello Leoni.

In “Attenti a quei due” i due chef ripropongono l’attenzione ad una spesa più consapevole, ad informarsi sul prodotto di stagione e tipico del territorio di appartenenza. Un suggerimento è quello di informarsi su quanto è presente nei propri mercati ortofrutticoli ed ittici all’ingrosso che ora sono tracciati e gratuitamente consultabili anche attraverso la nuova app di Borsa Merci Telematica che funziona anche da “borsa della spesa”.

In particolari i due cuochi sono stati personalmente a fare acquisti presso il Centro Agro Alimentare Riminese, TitanCoop di San Marino e hanno utilizzato i vini e l’olio della Tenuta Monsignore di San Giovanni in Marignano (RN).

Tra le specie ittiche utilizzate le alici, il tonno, il pesce serra, gamberi rossi …tutte specie tipiche delle nostre acque. Questa attività di promozione delle filiere ittiche di eccellenza riprende quanto già realizzato dai due chef nella loro precedente collaborazione in “Fuori dai Fornelli” dove hanno valorizzato in numerose ricette Fasolari e Cozze di Scardovari DOP. A proposito di fasolari, l’Organizzazione di Produttori I Fasolari anche quest’anno sta realizzando un progetto mirato a valorizzare i propri molluschi con i piani di produzione e commercializzazione 2025 sostenuti dal FEAMPA.

“Attenti a quei due” vi aspetta dal 10 marzo tutti i martedì ed i giovedì alle ore 12:30 su San Marino RTV ed il sabato, in replica, alle ore 12. Le puntate saranno visibili anche on line sulla pagina di San Marino RTV e sul canale You Tube di San Marino RTV.

Per informazioni scriveteci alla mail : info@eurofishmarket.it o contattateci al 3383148120



Note sui protagonisti

Andy Luotto è attore, cuoco, autore, comico, cantante e ristoratore statunitense naturalizzato italiano, attivo nella televisione (Quelli della Notte, L’Altra Domenica, Fantastico, ecc. ) e nel cinema italiano fin dalla metà degli anni settanta ( Pinocchio, Il quaderno della spesa, Go Go Tales, ecc.) E’ autore di libri di ricette e racconti di cucina tra cui «Faccia da Chef» e «Padella story». Tra le numerose collaborazioni e sue attività nel campo della ristorazione ricordiamo quella con Eataly, la «Luotto Factory», il «Là», il ristorante del Baglioni Hotel di Venezia. Numerosissime le sue partecipazioni ed interviste a programmi tv e gli articoli a lui dedicati anche per quanto riguarda il mondo della cucina tra i quali si ricorda “Fuori dai Fornelli” con l’amico Marcello Leoni edito su Alma TV.

Marcello Leoni è un cuoco «nato» nella cucina del “Trigabolo” di Argenta, cresciuto al “Vissani” di Baschi fino a prendere la stella Michelin con il “Sole” di Trebbo. Dal 2016 si occupa di consulenza . E Testimonial del progetto “L’AMO Italiano” per valorizzare il Made in Italy e autore del libro «Il Gusto del Mare» e protagonista in fumetti delle storie ittiche del “Gamberetto” l’allegato del Gambero Rosso dedicato ai ragazzi. Numerose le sue partecipazioni televisive tra le quali si ricordano le ultime 2 dove è stato protagonista, nella prima, con Andy Luotto in “Fuori dai Fornelli” e sul canale webtv del Gambero Rosso con “Informare per non Abboccare” .Molti gli articoli su giornali, periodici e quotidiani per interviste e recensioni in merito alla sua attività. E’ docente di Alta Formazione in Cucina presso Cast Alimenti a Brescia .





