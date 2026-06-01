Atterrato all’Aeroporto Fellini di Rimini il volo inaugurale Ryanair da Colonia

Lunedì 1 giugno, Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini: è atterrato in anticipo di mezz’ora (orario ufficiale 16.30) il volo inaugurale Ryanair da Colonia.

A salutare l’arrivo del Boeing 737-800 da 189 posti (l’aeromobile ha viaggiato al 93% di riempimento), l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, assieme all’Amministratore Delegato di Airiminum Leonardo Corbucci, al Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, ai Sindaci di Riccione e Bellaria-Igea Marina, rispettivamente Daniela Angelini e Filippo Giorgetti, e agli assessori al turismo del Comune di Cattolica e Misano, Elisabetta Bartolucci e Marco Dominici.

«Il collegamento aereo tra Colonia e Rimini -ha commentato l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni- è uno dei primi frutti dell’abolizione della Council Tax sugli scali minori da parte della Regione. Si tratta di un collegamento dal grande potenziale: Colonia è situata nel cuore del Nord Reno-Vestfalia, il Land più popoloso e industrializzato della Germania, un bacino turistico di oltre 18 milioni di abitanti caratterizzato da una rete di città, da Düsseldorf a Bonn, da Dortmund ad Essen e Aquisgrana, dove vive un'ampia classe lavoratrice con una altissima capacità di spesa e una forte propensione ai viaggi. Oggi siamo qui a dare il benvenuto ai primi passeggeri assieme ai sindaci e agli assessori al turismo della costa riminese, con cui da tempo lavoriamo a stretto contatto per internazionalizzare sempre di più la nostra Riviera attraverso l’Aeroporto. Ad accogliere gli ospiti che sbarcheranno questa estate al Fellini ci sarà la ricca offerta della Riviera e del suo entroterra, tra borghi, buon cibo, cultura ed intrattenimento, da scoprire a piedi, in bici, o comodamente con i bus e le tante esperienze del nuovo progetto A’Spass».

I passeggeri sono stati accolti al terminal Arrivi da un brindisi a cura della Strada dei Vini e dei Sapori di Rimini. Il volo Colonia-Rimini avrà cadenza tre giorni alla settimana (lunedì -giovedì- sabato), dal 1 giugno al 24 ottobre.



Comunicato stampa

Apt Emilia-Romagna









