Attesa per domani la visita ufficiale a San Marino del capo di governo del Principato di Andorra

Si terrà domani, martedì 25 maggio, la visita ufficiale a San Marino del Capo del Governo del Principato di Andorra, S.E. Xavier Espot Zamora, accompagnato da un’alta delegazione istituzionale. In mattinata, Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari accoglierà l’Ospite e la Delegazione al seguito a Palazzo Begni, dove si svolgeranno la serie di incontri bilaterali programmati e la firma di tre importanti intese in ambito finanziario, sanitario ed economico. Durante gli incontri, i colloqui verteranno principalmente sullo stato di avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’Ue, in particolare della collaborazione politica fra i due Governi e la Commissione Europea e dell’analisi delle rispettive specificità negoziali. L’occasione sarà anche sede di confronto su temi quali la collaborazione di cui alle intese siglate. A seguire, la Delegazione Andorrana verrà accolta in Udienza a Palazzo Pubblico dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. A margine di quest’ultima, avverrà il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata al Capo del Governo del Principato di Andorra, S.E. Xavier Espot Zamora e al Ministro delle Finanze, S.E. Eric Jover. Nel pomeriggio la Delegazione avrà l’occasione di approfondire la conoscenza del territorio sammarinese, prima con una visita guidata del Centro Storico e successivamente attraverso una degustazione enogastronomica dei prodotti tipici del territorio presso Casa Fabrica – Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni della Repubblica di San Marino.