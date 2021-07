Attiva-Mente: - 60 giorni a “Tuttavia…che Spettacolo! - la Mototerapia a San Marino”

Attiva-Mente: - 60 giorni a “Tuttavia…che Spettacolo! - la Mototerapia a San Marino”.

A due mesi dallo start di “Tuttavia…che Spettacolo! - la Mototerapia a San Marino”, pubblichiamo il manifesto ufficiale del Progetto e il Programma pressoché definitivo disponibile cliccando qui. L’Associazione Attiva-Mente, l’Associazione Batticinque e il gruppo organizzazione dell’Evento, colgono questa prima occasione per invitare tutti a prender parte a questa manifestazione dove la parola “Spettacolo” assume significati che vanno oltre l’esibizione di talenti e abilità, ma esprime elementi più profondi e di qualità come il recupero sociale, l'inclusione, la solidarietà e la bellezza dello stare assieme, valori che passeranno in rassegna da protagonisti durante tutte le quattro giornate di attività. Chiunque volesse adoperarsi per darci una mano, può contattare il gruppo organizzazione scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com oppure tramite Whatsapp al 3371010500 Abbiamo predisposto anche una pagina Facebook consultabile cliccando qui. "gutta cavat lapidem" (la goccia perfora la pietra)

c.s. Attiva-Mente

