Attiva-mente aderisce alla campagna #wethe15 per i diritti delle persone con disabilita’ e si tinge di viola

Guidata dall'International Paralympic Committee, l’iniziativa #WeThe15 lanciata a livello planetario alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 avrà una durata decennale. Essa mira a porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità circa 1,2 miliardi di cittadini, pari al 15% della popolazione mondiale. Per la prima volta nella storia, si riuniscono le maggiori organizzazioni internazionali che si occupano di disabilità legate al mondo dello sport, dei diritti umani, delle istituzioni, dell’economia, delle arti e dello spettacolo.

Tutte insieme in una sola coalizione per agire uniti nella lotta alle disuguaglianze, per abbattere le barriere e promuovere l'inclusione: UN Human Rights, UNESCO, UN SDGs Action Campaign, la Commissione Europea, International Disability Alliance (IDA), Zero Project, Special Olympics, Invictus Games Foundation, International Committee of Sports for the Deaf (Deaflympics) e tantissimi altri. E mentre il viola caratterizzerà le attività di queste organizzazioni, lo stesso colore illuminerà i siti più iconici del mondo come la Sky tree e il Rainbow Bridge a Tokyo, la Torre di Ostankino a Mosca, il London Eye di Londra, la City Hall di Parigi, le Cascate del Niagara tra Canada e Stati Uniti, il Colosseo… tanto per citarne alcuni. Attiva-Mente aderisce a questa importante battaglia culturale realizzando dei gadget inerenti alla campagna #WeThe15, che saranno disponibili nelle prossime iniziative dell’Associazione.

L’auspicio è che altri soggetti sammarinesi, pubblici e privati, Istituzionali e non, vogliano aderire a questo corale e mondiale percorso di sensibilizzazione, affinché si possa consolidare veramente anche in Repubblica quella fiducia necessaria alle persone con disabilità e le loro famiglie, e accrescere realmente l’attenzione nei loro confronti. Per maggiori informazioni su WeThe15 sono disponibili il sito www.WeThe15.org e i profili social @WeThe15 su Instagram e Twitter

Guarda la presentazione su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ng6mT_EJy2Q

Attiva-Mente