Attiva-Mente alla Giornata Europea delle Persone con Disabilità

Dal 2 al 4 dicembre una rappresentanza di Attiva-Mente tornerà a Bruxelles per partecipare all’European Day of Persons with Disabilities 2026, la Conferenza promossa dalla Commissione Europea insieme al Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’appuntamento riunisce ogni anno oltre 400 partecipanti tra persone con disabilità, organizzazioni rappresentative, autorità nazionali, Istituzioni europee ed esperti, con l’obiettivo di verificare i progressi compiuti e contribuire a orientare le politiche dell’Unione secondo il principio “Nulla su di noi senza di noi”. La Conferenza, in programma il 3 e 4 dicembre, avrà come tema “Travelling, living and working across borders: Fair mobility and equal protection”: viaggiare, vivere e lavorare oltre i confini, con una mobilità equa e un’adeguata protezione dei diritti. La libertà di movimento continua infatti a non essere garantita a tutti alle stesse condizioni. Per molte persone con disabilità, spostarsi da un Paese all’altro significa confrontarsi con sistemi differenti di riconoscimento e valutazione della disabilità, difficoltà nel mantenimento dei sostegni e delle prestazioni sociali, trasporti non pienamente accessibili e servizi che possono cambiare radicalmente una volta attraversato un confine. Giovedì 3 dicembre, dopo l’apertura a cura della Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea, si terranno due tavole rotonde. La prima riguarderà la valutazione della disabilità: i sistemi adottati nei diversi Paesi facilitano realmente l’accesso a diritti e sostegni oppure rischiano di trasformarsi essi stessi in un ostacolo? La seconda affronterà il tema della protezione e della sicurezza sociale oltre i confini nazionali, con particolare attenzione alla continuità dei sostegni essenziali all’autonomia di chi si trasferisce o si sposta in un altro Paese. Venerdì 4 dicembre si parlerà anche di accessibilità dei trasporti e diritti dei passeggeri, affrontando le barriere fisiche, organizzative e procedurali che ancora oggi limitano l’utilizzo di treni, autobus, aerei e altri mezzi di trasporto. Nella stessa giornata saranno proclamate le città vincitrici dell’Access City Award 2027, il Premio Europeo alla Città Accessibile promosso dalla Commissione Europea insieme all’EDF sin dal 2010. Giunto alla diciassettesima edizione, il premio riconosce l’impegno delle città dell’Unione Europea nel rendere più accessibili spazi pubblici, edifici, trasporti, servizi, informazione e comunicazione, comprese le nuove tecnologie. Alla prima classificata saranno assegnati 150.000 euro, alla seconda 120.000 euro e alla terza 80.000 euro. Quest’anno è previsto un riconoscimento specifico anche alla Vita Indipendente, attraverso una Menzione Speciale dedicata ai “Servizi accessibili basati sulla comunità”. Sarà premiata una città impegnata nel passaggio dalla vita in istituto alla vita nella comunità, attraverso servizi territoriali capaci di sostenere concretamente le persone con disabilità nelle attività quotidiane e di permettere loro di vivere fuori da condizioni di segregazione. Si tratta di una scelta particolarmente significativa, perché porta al centro del concetto di accessibilità urbana anche la libertà delle persone di decidere della propria vita. Poter scegliere dove e con chi vivere, studiare, lavorare e partecipare alla vita sociale richiede infatti sostegni adeguati, accessibili e realmente disponibili nella comunità. La Menzione Speciale valorizza quindi l’impegno delle città nel rendere effettive queste possibilità, riconoscendo nella deistituzionalizzazione e nella Vita Indipendente elementi fondamentali delle politiche per l’accessibilità e l’inclusione. Nella scorsa edizione il primo premio era stato assegnato a Saragozza, seguita da Valencia e Rennes, mentre altre città avevano ricevuto menzioni speciali per specifici ambiti di accessibilità. Dal 2010 sono complessivamente 77 le città europee premiate nelle diverse categorie. A poche settimane dalla partecipazione alla Freedom Drive 2026 dell’European Network on Independent Living (ENIL), la presenza di Attiva-Mente a Bruxelles rappresenterà un’ulteriore occasione per conoscere da vicino l’evoluzione delle politiche europee, confrontarsi con organizzazioni e attivisti provenienti da diversi Paesi e riportare nella nostra Repubblica indicazioni, esperienze e buone pratiche utili a tradurre sempre più concretamente i principi della Convenzione ONU nelle politiche pubbliche. Accessibilità e Vita Indipendente sono, in fondo, alcuni dei parametri più concreti attraverso i quali si misura la capacità di una comunità di consentire a tutte le persone di scegliere, partecipare e vivere su una base di uguaglianza con gli altri.

C.s. - Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente







