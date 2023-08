Attiva-Mente: "Buon Ferragosto"

Un’espressione abusata e anche retorica il cui concetto è però molto preciso e sempre attuale purtroppo, racconta come “la disabilità non vada mai in vacanza”. Mentre da noi nulla si muove da anni, a pochi passi dal nostro confine, ad esempio, tra poco più di un mese si terrà il più grande evento istituzionale italiano (https://www.expoaid.it), per parlare dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Pensiamo sia utile dunque, anche a ridosso della pausa di Ferragosto, ribadire alcune considerazioni rispetto ad una lista di questioni che abbiamo sollevato nel corso degli ultimi mesi e rimaste senza nessuna risposta. La serie di lacune impietose e ritardi eclatanti è piuttosto lunga, ne citiamo solo alcuni: diritti quali l’inclusione lavorativa, la vita indipendente, la tutela contro le discriminazioni, l’assistenza protesica e dei dispositivi medici senza un prontuario nomenclatore di riferimento, l’assistenza riabilitativa, il pari accesso ai servizi, alla comunicazione, ai trasporti e all’ambiente pubblico costruito, la continuità didattica, l’accoglienza turistica inclusiva, il diritto allo sport, ecc…tutto pare avvolto in una coltre d’indifferenza (addirittura, recentemente, il Consiglio Grande e Generale, il nostro Parlamento, ha respinto un’Istanza d’Arengo che chiedeva di dare al nostro sistema un’impostazione coerente al Modello Sociale, il nuovo paradigma della disabilità indicato dalla Convenzione). Nella Repubblica di San Marino questi argomenti sembrano quasi senza importanza, senza fondamento e né cittadinanza, irreali al punto che ci chiediamo se siamo noi quelli fuori dalla realtà. Per fortuna che, almeno su questo ultimo punto, a rassicurarci c’è l’interessante programma dell’evento citato in premessa, che oltre a ospitare relatori di assoluto livello, prevede importanti seminari di incontro e formazione su questioni da noi spesso sollevate. Una rappresentanza di Attiva-Mente parteciperà ai lavori proprio per cogliere, come recita l’organizzazione, l’occasione di confrontarsi, dialogare e diffondere conoscenza su tutti i progetti e le pratiche attualmente in atto, e su quelle che potranno realizzarsi nel futuro, per garantire alle persone con disabilità i diritti e la piena partecipazione alla vita politica e sociale. La disabilità non va in vacanza perché le sofferenze e le difficoltà legate a tale condizione, le persone disabili le affrontano ogni singolo minuto della loro vita. La disabilità intesa come gruppo sociale, a differenza delle altre minoranze, è l’unica che può coinvolgere chiunque. Ci riguarda tutti. Ecco perché è fondamentale che si comprenda l’urgenza di questi temi, che si consolidi un metodo corale per affrontarli, ed ecco perché riteniamo importante, in conclusione, appellarci ancora una volta a tutte le buone energie presenti e disponibili nel Paese, per contrastare i rischi di un’involuzione e offrire alle persone disabili e alle loro famiglie uno scenario di speranza dalla valenza sociale inestimabile. Buon Ferragosto

c.s. Attiva-Mente