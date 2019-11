Attiva-Mente: Calendario 2020 - Resilienti Insieme

Presentato prima agli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Luca Boschi e S.E. Mariella Mularoni e poi in Conferenza Stampa con la presenza del Responsabile del Reparto Oncologico dell’Ospedale di Stato Dott.ssa Elena Mularoni, il Calendario 2020 "Limited (persons) edition" e il Progetto "Resilienti Insieme".

"Limited (persons) edition" è il nome del primo Calendario dell’associazione sammarinese, totalmente autofinanziato e che vanta la prestigiosa firma del vignettista tedesco Phil Hubbe, impegnato motivatore e attivista per i diritti delle persone con disabilità, i cui lavori sono stati esposti in diverse gallerie in vari paesi europei collezionando molti premi e riconoscimenti.

Dodici divertenti vignette ambientate nel nostro territorio e nelle nostre tradizioni che sfidano con il sorriso le disabilità e la malattia. Qualcuno potrebbe giustamente pensare che sia sconveniente scherzarci sopra, anche se queste situazioni fanno parte della vita quotidiana di tanti se non di tutti. Ma non riderne, ci si domanda, può essere di aiuto nella risoluzione di tali problematiche?

Noi crediamo che trovare la capacità di fare ironia sulla propria condizione possa anche essere un primo giusto passo per accettarla, per farla percepire normalità agli altri e per elevare significativamente la stima di sé stessi. E dato che, “Arlecchino si confessò burlando” dallo scherzo può nascere una seria riflessione su quelle che sono le tante problematiche da risolvere in talune condizioni di particolare svantaggio e sofferenza.

E' un Calendario con ben evidenziate, non a caso, le seguenti date:

4 Febbraio Giornata Mondiale contro il Cancro

21 Marzo Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down

2 Aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

2 Dicembre Giornata Nazionale della disabilità intellettiva e relazionale

3 Dicembre Giornata Internazionale delle persone con disabilità

“Resilienti Insieme”, invece, è il nome di una Campagna raccolta fondi attraverso la vendita del Calendario, promossa da Attiva-Mente in favore del Reparto Oncologico dell’Ospedale di San Marino. Questa scelta è stata incoraggiata in particolare da ex pazienti oncologici che hanno frequentato in passato il reparto e che ora vorrebbero contribuire a migliorare sempre più questo ambiente, il quale quotidianamente dispensa cure, supporto e accoglienza a persone che si trovano in una condizione certamente difficile. La raccolta si concluderà martedì 4 Febbraio 2020 (Giornata Mondiale contro il Cancro), presso il Reparto di Oncologia dove verranno consegnati i fondi alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Al momento è già possibile acquistare il Calendario 2020 "Limited (persons) edition" a 10 Euro presso l'Edicola Smoke a in Via Tre Settembre, 90 a Dogana, l'Edicola Il Passatempo in Via Oddone Scarito a Borgo Maggiore, l'Edicola Fantasia in Via del Passetto, 17 a Fiorentino, presso l'Edicola dell'Ospedale di Stato e presso lo stesso Reparto di Oncologia.

L’Associazione potrà anche spedirlo direttamente a casa previo bonifico bancario di 15 Euro sul C.C. di BANCA DI SAN MARINO Intestato ad Attiva-Mente. CODICE IBAN: SM88E0854009800000060146608 e specificando quale CAUSALE: "Resilienti Insieme, un aiuto per il Reparto Oncologico di San Marino".

Per ulteriori informazioni scrivere a contatto@attiva-mente.info

Attiva-Mente