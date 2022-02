Attiva-mente cerca volontari per la 2^ edizione di “Tuttavia…che Spettacolo!”

L’associazione Attiva-Mente è lieta di annunciare la seconda edizione de “Tuttavia…che Spettacolo!”, che si svolgerà sotto l'Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti il 9, 10 e 11 settembre 2022. Un Evento a carattere culturale, sportivo e terapeutico legato al mondo dei motori, aperto al contributo e alla collaborazione di tutti, Enti e Associazioni. La Mototerapia ancora non dispone di molte conferme dal punto di vista medico-scientifico, ma innumerevoli esperienze dimostrano il fattore fortemente terapeutico di certe sensazioni, in grado di sviluppare e migliorare capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali. Un vortice di emozioni pensato e organizzato con l’utilizzo di moto, mini-moto, quad, ape cross, auto e tanto altro, per mettersi alla prova, sempre in sicurezza e all’insegna del divertimento. Organizzeremo diverse situazioni sul territorio di San Marino, tuttavia il fulcro delle attività saranno gli spazi nelle adiacenze del complesso sportivo del Multieventi. San Marino vivrà per la seconda volta, dunque, un particolare free Event carico di allegria, adrenalina, emozioni ma anche momenti per indurre a riflettere: contiamo di organizzare anche una finestra sull’educazione stradale, in collaborazione con le Forze dell’ordine, Servizio Antincendio, personale sanitario e un team di stunt-men professionisti, simulando un vero e proprio incidente stradale, al fine di sensibilizzare i giovani futuri guidatori a una condotta su strada sicura, evitando distrazioni e pericoli inutili. Accenderemo, infine, i motori della solidarietà destinando i proventi derivanti dalle libere offerte.