Attiva-Mente: concorso #resiliente-mente fino a settembre.

Consideriamo che in questa fase buia e particolarmente difficile causata dall’attuale fenomeno epidemico, dove tutti siamo chiamati al rispetto delle misure restrittive volte a superarlo e di tutte quelle direttive che si rendono necessarie per garantire coesione e uniformità d’azione, l’Iniziativa “Social” che lanciamo all’insegna della Resilienza, oltre a non violare tali prescrizioni, possa rappresentare un semplice ma utile incoraggiamento ad affrontare con fiducia e successo la situazione contingente. Il Progetto si concluderà a Settembre quando il duro passaggio di oggi sarà alle spalle e torneremo ad abbracciarci, più uniti e più forti di prima. Coraggio, San Marino ce la farà!



Sotto l’Alto Patrocinio

degli Eccellentissimi Capitani Reggenti

con il Patrocinio

della Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura

di tutte le nove Giunte di Castello

e dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino



in collaborazione con

Tedx San Marino e Fridays for Future San Marino



Attiva-Mente con il forte sostegno della Fondazione Alexander Bodini, in occasione della prima Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza,

organizza

#Resiliente-Mente

Concorso fotografico



un'Iniziativa culturale che si propone di fornire un piccolo contributo alla formazione di una coscienza civile, attenta e responsabile coniugando la conoscenza delle Istituzioni, della storia, del territorio e delle tradizioni sammarinesi, con la diffusione dei valori e dei principi sui quali si basa la millenaria storia della nostra Repubblica.

Il nostro patrimonio storico e naturale, sociale ed istituzionale, fondato sulla Pace, la Democrazia, la Giustizia e la Libertà è inestimabile, abbiamo il diritto ed il dovere di promuoverlo e valorizzarlo.

Oggi, ancor più che in passato, principi quali l’uguaglianza, l’inclusione e il rispetto del contesto ambientale del nostro Paese, sono di particolare importanza e richiamo perché riflettono esigenze ed urgenze che non possiamo più sottovalutare. Sono sfide del tempo che stiamo vivendo e che hanno bisogno di risposte e azioni condivise, solidali ed inclusive, maturate in un costante confronto e dialogo, soprattutto con le nuove generazioni.

L'educazione alla Cittadinanza favorisce la crescita di cittadini attivi, in grado di partecipare in maniera consapevole alla cosa pubblica e capaci di prendersi cura del bene comune e del contesto di cui fanno parte.

Una Comunità unita e solidale che si nutre di certi valori, si arricchisce di esperienze, si poggia su basi solide, evolve e quindi, rafforzandosi costantemente, diventa Resiliente.

I partecipanti dovranno rappresentare con dei semplici ma significativi scatti fotografici la realtà Stato di San Marino e quindi il contesto istituzionale, paesaggistico e culturale, in relazione agli aspetti:

1) Al Diritto alla partecipazione attiva delle persone con disabilità che, in quanto tali, non dovrebbero essere penalizzate ma ricevere il sostegno di cui hanno bisogno per partecipare a tutti gli aspetti della vita pubblica sammarinese senza discriminazioni e come chiunque altro, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nessuna diversità può essere causa di emarginazione e limitare la legittima aspirazione a vivere una vita libera e indipendente.

2) All’impegno per lo sviluppo sostenibile, per il rispetto e la cura dell’ambiente naturale, ponendo attenzione al consumo del suolo, alla dispersione dell’acqua, allo spreco alimentare, al corretto riciclo dei diversi materiali e al risparmio energetico. Occorre porre in atto politiche e assumere comportamenti virtuosi e responsabili per arginare le possibili drammatiche conseguenze legate alla cementificazione selvaggia, all’inquinamento ambientale e ai cambiamenti climatici che hanno sconvolto i delicati e fragili equilibri del nostro ecosistema.

#Resiliente-Mente, il social contest fotografico lanciato da Attiva-Mente, è aperto a tutti, prevede ricchi premi e tanta solidarietà. Per tutti i dettagli si rimanda al Bando , Scheda d’Iscrizione e Regolamento che si possono scaricare dal sito internet www.attiva-mente.info/SanMarinoResiliente/

Si ringraziano sentitamente, infine, gli sponsor Triride, San Marino Fotocine e Trony San Marino.

