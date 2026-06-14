Attiva-mente: "CRPD20, uno spazio virtuale per ascoltare, approfondire e applicare la Convenzione ONU"

Si avvicina la Conferenza "Dal nero su bianco ai colori della Vita", che mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano, aprirà il programma dell'Evento inclusivo Tuttavia... Coloriamo i Diritti!. Sarà una serata dedicata alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), di cui quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'adozione. Per l'occasione, Attiva-Mente presenta CRPD20, uno spazio virtuale per conoscere, ascoltare e approfondire i contenuti di questo importante Trattato internazionale sui diritti umani. Il progetto raccoglie tre percorsi principali: In prima persona, dove ogni articolo della Convenzione prende voce attraverso una frase viva, un contenuto audio, un accesso in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e un caso concreto. Percorso formativo, un itinerario guidato per approfondire principi, articoli, esempi e strumenti legati alla CRPD. A San Marino?, una finestra sul rapporto tra la Convenzione e l’ordinamento sammarinese, con riferimenti alla firma, alla ratifica e al valore degli accordi internazionali sui diritti umani. Sono anche disponibili versioni della CRPD in linguaggio facile da leggere e in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), pensata per rendere il testo più accessibile e comprensibile. Questo progetto rientra tra le iniziative che Attiva-Mente ha programmato nell’ambito della Campagna internazionale dell’OHCHR – l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, per questo speciale anniversario, che individua sei aree tematiche interconnesse: promuovere la vita indipendente e l’inclusione nella comunità attraverso processi di deistituzionalizzazione; trasformare uguaglianza e inclusione in pratiche concrete; contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, comprese quelle multiple e intersecate; passare dal riconoscimento dei diritti alla loro effettiva realizzazione e responsabilità; rafforzare accessibilità, riforme legislative e capacità di attuazione; affrontare infine le nuove sfide globali, dalla trasformazione tecnologica al cambiamento climatico, fino ai mutamenti dei sistemi di governance. Si tratta di temi che attraversano l'intera Convenzione e che, in modi diversi, vengono affrontati all'interno di CRPD20, che mettiamo a disposizione quale utile strumento non per celebrare la Convenzione come un testo distante o meramente simbolico, ma per riportarla alla sua dimensione più concreta e quotidiana. Il carattere vincolante della CRPD, infatti, acquista pieno significato e valore solo quando i diritti da essa riconosciuti sono realmente conosciuti, compresi e soprattutto esigibili nella vita delle persone con disabilità.





c.s. Attiva-Mente San Marino

