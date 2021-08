Attiva-Mente: Da oggi le Torri si colorano di viola per “Wethe15”

«In un momento in cui la diversità e l’inclusione sono temi scottanti, 1 miliardo e 200 milioni di persone con disabilità, il 15% della popolazione mondiale, chiedono un cambiamento efficace per rimuovere ogni disuguaglianza. Vogliamo mettere insieme la più grande coalizione possibile di organizzazioni internazionali del mondo dello sport, dei diritti umani, della politica, delle comunicazioni, degli affari, delle arti e dell’intrattenimento, un movimento dietro al quale tutte le persone con disabilità possano unirsi, un movimento globale impegnato a battersi pubblicamente per la visibilità, l’inclusione e l’accessibilità.».

Con queste parole è stata presentata nei giorni scorsi a Tokyo la storica alleanza tra sport e organizzazioni per i diritti umani denominata “Wethe15” che si tradurrà per il prossimo decennio in uno sforzo collettivo per cambiare la vita delle persone con disabilità. Si tratta di una campagna internazionale per migliorare la qualità della loro vita, promuovendo la consapevolezza dei diritti che gli spettano, sensibilizzando l'opinione pubblica sulle barriere e le discriminazioni che le persone con disabilità affrontano quotidianamente a tutti i livelli della società. un rinnovato impegno, dunque, per consentire finalmente a queste persone di diventare appieno membri attivi e visibili di una società inclusiva.

A guidare l’iniziativa sono l’IPC, il Comitato Paralimpico Internazionale e l’IDA, l’Alleanza Internazionale sulla Disabilità, l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, affiancate da organizzazioni come l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani e la stessa Commissione Europea, insieme, tra le altre, alla Fondazione Invictus Games, a Valuable 500 e a Special Olympics International e tanti altri.

Desideriamo ringraziare la Segreteria di Stato allo Sport per aver accolto il nostro invito ad illuminare di viola le tre Torri del Monte Titano da oggi sino alla fine delle Paralimpiadi di Tokyo, per celebrare anche in Repubblica, così come in tutto il mondo, questo importante momento.

Al sito ufficiale della campagna internazionale WeThe15 (www.wethe15.org) sono disponibili tutte le notizie e gli approfondimenti.









Comunicato stampa

Attiva-Mente