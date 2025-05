Attiva-Mente guarda al Disability Pride: un passo concreto verso l’inclusione anche a San Marino

Disability Pride 2025 - Attiva-Mente

Con l’avvicinarsi di luglio, mese dedicato negli Stati Uniti, dove è nato nel 1990, al Disability Pride (https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/disability-pride), Attiva-Mente rinnova con convinzione il proprio impegno nella promozione dei diritti, della dignità e della visibilità delle persone con disabilità.

Nato per celebrare l’orgoglio di essere se stessi, contrastare stereotipi e rivendicare piena cittadinanza, il Disability Pride si sta diffondendo anche in Europa e in Italia, dove negli ultimi anni ha dato vita a eventi partecipati, colorati e ricchi di contenuti.

Nel 2025, diverse città italiane ospiteranno iniziative legate a questo importante appuntamento. Tra queste segnaliamo:

Milano: 7, 12, 14 e 16 giugno 2025 – superando.it

7, 12, 14 e 16 giugno 2025 – superando.it Torino: 28 giugno 2025 – facebook.com/disabilitypridetorino

28 giugno 2025 – facebook.com/disabilitypridetorino Bologna: 28 settembre 2025 – facebook.com/DisabilityPrideBologna

Attiva-Mente intende partecipare ad almeno uno di questi eventi, con l’obiettivo di osservare da vicino, intrecciare contatti, raccogliere esperienze e spunti utili per immaginare e costruire un Disability Pride anche a San Marino, magari già a partire dal prossimo anno.

Un evento di questo tipo potrebbe rappresentare un’occasione importante per promuovere una cultura dei diritti e dell’inclusione, coinvolgendo attivamente non solo le persone con disabilità, ma anche tutte le realtà sammarinesi che si occupano di diversità e non discriminazione. In questo senso, si guarda con interesse anche alle nuove energie associative emerse e che si sono recentemente presentate nel Paese, con l’auspicio di poter costruire percorsi comuni capaci di unire voci, esperienze e sensibilità differenti.

Partecipare ai Disability Pride italiani sarà quindi un’occasione per apprendere, condividere, costruire reti e, perché no, accendere un primo seme che possa germogliare anche nella nostra Repubblica.

c.s. Attiva-Mente