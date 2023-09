Attiva-Mente. Il lavoro "Indipendente-Mente" continua

In attesa di conoscere gli esiti del Gruppo di Lavoro, istituito con delibera a seguito dell’incredibile bocciatura in Consiglio Grande e Generale dell’Istanza d’Arengo, continua l’attività dell’associazione nel percorso di sensibilizzazione e attuazione a San Marino della Vita Indipendente (Art.19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità). Una rappresentanza di Attiva-Mente è in partenza per Porto, in Portogallo, dove dal 13 al 15 settembre si terrà l’incontro annuale del Consiglio Direttivo dell’European Network for Independent Living – ENIL con i membri regionali. Organizzato dal movimento per la Vita Indipendente portoghese, al meeting sono stati invitati tutti i membri dell'Europa meridionale e occidentale. Saranno giornate di lavori incentrate sull’advocacy al fine di trovare le giuste modalità per sensibilizzare e sostenere i decisori politici nella traduzione in leggi sempre più efficaci l’attuazione del diritto delle persone con disabilità di autodeterminarsi e dell’Assistente Personale. L'incontro è anche un'opportunità unica per condividere le esperienze di ciascun Paese legate alla Vita Indipendente e per un confronto circa l’individuazione di soluzioni tese al miglioramento del lavoro e della strategia dell’ENIL stesso. Siamo lieti di annunciare, inoltre, che una delegazione di Attiva-Mente in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 Dicembre), si recherà ad Helsinki in Finlandia per una visita-studio. Il gruppo sarà ospitato presso il Liris Centre, sede della Federazione ciechi finlandese, e durante la permanenza, tra le varie organizzazioni di persone con disabilità con cui stiamo già approntando gli appuntamenti, farà visita anche agli amici del locale movimento per la Vita Indipendente. Come di consueto poi il 5 maggio dell’anno prossimo (Giornata Europea della Vita Indipendente), sperando che qualcosa nel frattempo sia cambiato, faremo risuonare nuovamente in Repubblica, con le nostre semplici modalità, l’allerta per le condizioni di isolamento in cui, ancora nell’anno 2024, versano ragazzi e ragazze sammarinesi non autosufficienti. Infine, informiamo, che sono state diramate le date della prossima edizione della Freedom Drive sulla Vita Indipendente che avrà luogo a Bruxelles dal 23 al 25 settembre 2024. Si tratta di un evento biennale promosso e organizzato dall'ENIL, che riunisce persone con disabilità, organizzazioni, attivisti e sostenitori da tutta Europa per sottolineare l'importanza della vita indipendente e dell'accesso equo ai diritti umani fondamentali. Dopo aver legato al “desiderio di libertà” anche l’ultima edizione di Tuttavia…che Spettacolo!, conclusa molto positivamente e per la quale ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato, Attiva-Mente invita tutti coloro che condividono la passione per la promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità a contattarci e unirsi a noi per queste ed altre importanti iniziative. Il fine è quello di rendere il più possibile visibili e pienamente partecipi tutte le persone disabili sammarinesi, far sì che dispongano di tutti gli strumenti affinché possano autodeterminarsi, contribuendo a concretizzare in tal modo, assieme alle Istituzioni, quel cambiamento della nostra società in senso veramente inclusivo che è atteso da troppo tempo. Il Consiglio

Direttivo di Attiva-Mente